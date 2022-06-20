Париж, , 08:42 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон оказался перед необходимостью спасать правящее большинство, а вместе с ним и свою программу экономических реформ после того, как на парламентских выборах во Франции высокие результаты показали ультраправые и альянс левых сил, передает 20 июня Reuters.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя «Вместе!» получил наибольшее число мест в Национальном собрании, этого недостаточно для абсолютного большинства.

Результаты голосования оказались болезненными для 44-летнего Макрона, который хочет углубить евроинтеграцию, повысить пенсионный возраст и вдохнуть новую жизнь в ядерную промышленность Франции.

Макрону придется либо сформировать правящую коалицию, либо возглавить правительство меньшинства, которое будет вынуждено искать компромиссы с оппонентами по каждому законопроекту. Если же прийти к согласию не удастся, то вторая по величине экономика еврозоны может оказаться парализована.

По мнению многих избирателей, Макрон руководит глубоко разочарованной и разделенной страной, в которой резко возросла поддержка популистских партий справа и слева.

После первого президентского мандата, отмеченного авторитарным стилем управления, который сам Макрон сравнил со стилем всемогущего римского бога Юпитера, президенту теперь придется учиться искусству достижения консенсуса.

«Нам придется принять эту культуру компромисса, но мы должны сделать это на основе четких ценностей, идей и политических проектов для Франции», — сказал министр финансов Брюно Ле Мэр.

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