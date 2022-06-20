Улаганский район, Алтай, 20 июня, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Следователи начали проверку после обнаружения подтопленного маломерного судна в акватории Телецкого озера на Алтае. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного межрегионального следственного управления СКР на транспорте.

Дмитрий Кобзев ИА REGNUM Телецкое озеро

Судно нашли в воде вблизи устья реки Чулышман. Проверка организована по статье «нарушение правил безопасности и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».

«Следователем проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.