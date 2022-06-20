Тегеран, , 08:39 — REGNUM Ряд двухсторонних документов, подписанных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, прибывшем в Тегеран, и его иранским коллегой Ибрахимом Раиси, позволят нарастить сотрудничество между странами. Об этом заявил Раиси в ходе совместной пресс-конференции после подписания документов.

Сейед Ибрахим Раиси Mehr News Agency

«Мы должны довести взаимный товарооборот до 3 млрд долларов. Для этого у нас имеется весь необходимый потенциал», — сказал иранский президент.

Он отметил, что развитие сотрудничества между странами возможно в аграрном секторе и транспортной сфере. Токаев подчеркнул, что Казахстан выполнит все взятые на себя обязательства.

Стоит отметить, что с января по апрель 2022 года Казахстан поставил в Иран товаров на $175,7 млн. В основном это пшеница и ячмень. Стоимость иранской продукции, поставленной в Казахстан за этот период — $77,6 млн. Это были фрукты, фисташки, молочные продукты, продукция из пластмассы, керамические изделия, цемент, лекарства и пр.

Читайте ранее в этом сюжете: Иран и Казахстан заключили ряд меморандумов о сотрудничестве