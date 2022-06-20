Владимир, , 08:37 — REGNUM «Единая Россия» выдвинула Александра Авдеева кандидатом от партии на выборах губернатора Владимирской области. Секретарь регионального отделения партии, временно исполняющий обязанности губернатора в своём выступлении на конференции определил точки роста Владимирской области, которым будет уделено особое внимание

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Александр Авдеев поблагодарил коллег за высокое доверие и подчеркнул, что избрание его для участия в выборах губернатора Владимирской области — это большая ответственность, а главной задачей главы региона он видит устранение факторов, сдерживающих развитие экономики.

«Владимирская область обладает большим экономическим потенциалом, который, я уверен, будет реализован в ближайшем будущем. И мы все, я в том числе, приложим к исполнению этой задачи все необходимые усилия. В нашей области должны быть достойные зарплаты, достойные условия для комфортного проживания, качественная и доступная медицина, наши города должны быть благоустроены, а деревни, села и поселки газифицированы», — сказал он.

При этом работа уже ведётся в настоящее время. Александр Авдеев напомнил, что во Владимирской области ремонтируют дороги, строят новые школы, детсады и жильё, имеется мощный промышленный кластер.

Помимо этого, в регионе уже наращивается экономический потенциал и создаются новые точки роста, но для реализации всех пунктов народной программы «Единой России» нужно объединить усилия.

«Одна из них — туризм, который, я уверен, ещё недостаточно развит. Нам хватит работы на всех. Но для того, чтобы реализовать все пункты народной программы «Единой России», в которую были собраны пожелания жителей из разных регионов, в том числе и из Владимирской области, нам нужно объединить усилия и работать одной большой командой! Друзья, я верю в будущее Владимирской области. Вижу потенциал у всех без исключения территорий. И мы с вами продолжим работать над тем, чтобы его раскрыть. Ситуация в стране, в мире очень непростая, но, как я не раз говорил, Россия пережила уже не один кризис. Сегодня важно суметь воспользоваться переменами и обратить их в новые возможности нашего региона. Уверен, у нас с вами все получится!» — заключил он.

Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, ответственный секретарь комиссии по этике партии Евгений Ревенко отметил, что Александр Авдеев умеет выстраивать кадровую политику и стратегию развития на много лет вперёд.

«Могу сказать по своему опыту работы — Александр Александрович не любит громких заявлений, он человек дела. И я абсолютно уверен, что именно такой лидер сегодня должен управлять Владимирской областью. И наша с вами задача максимально поддержать его на всех этапах», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 11 сентября, пройдут 43 избирательные кампании в 34 субъектах РФ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — состоятся выборы в 6 законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов.

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