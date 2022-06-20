ЕР выдвинула Авдеева кандидатом на выборах губернатора Владимирской области
Владимир, 20 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. «Единая Россия» выдвинула Александра Авдеева кандидатом от партии на выборах губернатора Владимирской области. Секретарь регионального отделения партии, временно исполняющий обязанности губернатора в своём выступлении на конференции определил точки роста Владимирской области, которым будет уделено особое внимание
Александр Авдеев поблагодарил коллег за высокое доверие и подчеркнул, что избрание его для участия в выборах губернатора Владимирской области — это большая ответственность, а главной задачей главы региона он видит устранение факторов, сдерживающих развитие экономики.
При этом работа уже ведётся в настоящее время. Александр Авдеев напомнил, что во Владимирской области ремонтируют дороги, строят новые школы, детсады и жильё, имеется мощный промышленный кластер.
Помимо этого, в регионе уже наращивается экономический потенциал и создаются новые точки роста, но для реализации всех пунктов народной программы «Единой России» нужно объединить усилия.
Замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме, ответственный секретарь комиссии по этике партии Евгений Ревенко отметил, что Александр Авдеев умеет выстраивать кадровую политику и стратегию развития на много лет вперёд.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования, 11 сентября, пройдут 43 избирательные кампании в 34 субъектах РФ. В регионах будут голосовать за депутатов регионального и местного уровней — состоятся выборы в 6 законодательных собраний субъектов РФ, 12 городских дум, органы МСУ. Также в ЕДГ-2022 пройдёт 15 кампаний по выборам губернаторов.
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