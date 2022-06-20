Кабул, , 08:37 — REGNUM В своем доме в Кундузе (Афганистан) неизвестными обезглавлена учительница, передает «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Ее звали Фариха, она работала в школе «Насрулла Шахид», расположенной в третьем округе города Кундуз.

Неизвестные в полночь проникли в дом молодой женщины близ казармы в районе «Чехель Дохтаран» города Кундуз и обезглавили ее в ванной комнате. Ее родственники рассказали, что несколько дней назад неизвестные угрожали ее убить.

Мотив преступления пока не ясен. Местные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также пока не дали комментариев.

Также 17 июня неизвестными были убиты ректор частного университета в городе Шеберган провинции Джаузджан и преподаватель университета в городе Джелалабад провинции Нангархар.