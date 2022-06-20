Донецк, 20 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Украинские войска открыли огонь по Куйбышевскому району Донецка. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

В 7:55 зафиксирован удар с позиций ВСУ в населённом пункте Первомайское. По Куйбышевскому району Донецка выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, донецкий город Горловка атакован украинскими войсками.