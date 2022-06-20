Москва, 20 июня 2022, 14:23 — REGNUM Блокада Калининградской области со стороны Литвы не стала неожиданностью для России. Об этом 20 июня ИА REGNUM заявил политолог Пётр Оградов.

Калининград на карте
Калининград на карте
Menchi

«Россия готовилась к тому, что Калининградская область будет блокирована», — заявил эксперт.

В регионе созданы достаточные энергетические мощности, а также налажена паромная переправа с материком по Балтийскому морю, напомнил Оградов.

«Однако последняя экономически невыгодна для переправки таких грузов, как стройматериалы и лесоматериалы, которые сейчас запрещены к перевозке Вильнюсом», — заключил политолог.

Напомним, что Литва перекрыла транзит для товаров и грузов в Калининградскую область.