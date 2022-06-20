Москва, 20 июня, 2022, 14:23 — ИА Регнум. Блокада Калининградской области со стороны Литвы не стала неожиданностью для России. Об этом 20 июня ИА REGNUM заявил политолог Пётр Оградов.

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«Россия готовилась к тому, что Калининградская область будет блокирована», — заявил эксперт.

В регионе созданы достаточные энергетические мощности, а также налажена паромная переправа с материком по Балтийскому морю, напомнил Оградов.

«Однако последняя экономически невыгодна для переправки таких грузов, как стройматериалы и лесоматериалы, которые сейчас запрещены к перевозке Вильнюсом», — заключил политолог.

Напомним, что Литва перекрыла транзит для товаров и грузов в Калининградскую область.