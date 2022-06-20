Кабул, , 08:33 — REGNUM После нападения на индуистский праздник в Кабуле 18 июня министерство иностранных дел Индии объявило, что уделяет приоритетное внимание выдаче электронных виз гражданам Афганистана индуистского и сикхского вероисповедания.

Ответственность за нападение на индуистский храм в Кабуле взяло на себя ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в результате чего двое индуистов погибли и семеро получили ранения.

Местные источники, однако, говорят, что количество жертв превышает опубликованные цифры.

Стоит отметить, что в момент нападения в храме находилось не менее 30 человек.

В последнее время в стране участились нападения на религиозные объекты.