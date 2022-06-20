Донецк, 20 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Донецкий город Горловка атакован украинскими войсками. Об этом 20 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

В 7:00 зафиксирована атака с позиций в городе Дзержинск. По посёлку шахты имени Гагарина в Горловке выпущено пять мин калибра 60 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики обстреляли Пантелеймоновку.