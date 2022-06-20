Пхеньян, , 08:34 — REGNUM За прошедшие сутки 18 820 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 20 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В услових коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,63 млн человек. Из них выздоровели 4,6 млн пациентов, ещё 31,5 тыс. находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала, общее число погибших от «неизвестной лихорадки» — 73 человека. Уровень смертности составил 0,002%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 3538 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 280 090.

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