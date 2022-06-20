Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил о намерении сотрудничать с новым президентом Колумбии Густавом Петро, поздравив его с новой должностью. Об этом сообщается на сайте Госдепа США.

Энтони Блинкен (сс) U.S. Department of State

«Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с избранным президентом Петро для дальнейшего укрепления американо-колумбийских отношений и продвижения наших стран к лучшему будущему», — сообщили в Госдепе.

Блинкен добавил, что выборы в Колумбии были справедливыми и свободными.

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов в Колумбии прошёл 19 июня 2022 года. На пост главы государства претендуют представляющий левую коалицию «Исторический пакт» сенатор Густаво Петро и предприниматель Родольфо Эрнандес, являющийся лидером «Лиги антикоррупционных правителей».

Ранее в Колумбии объявили предварительные результаты выборов. По итогам обработки более 79% бюллетеней победу одержал Густаво Петро.