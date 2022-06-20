Москва, , 08:33 — REGNUM Роспотребнадзор в связи с началом летних отпусков с 20 июня до 1 июля открыл всероссийскую горячую линию по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом, сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что, несмотря на отмену ограничений во многих странах, проблема заболеваемости COVID-19 остаётся актуальной. При планировании путешествий в другую страну необходимо уточнять эпидемиологическую обстановку там.

Российских граждан проконсультируют об эпидемиологических ситуациях по коронавирусной инфекции в зарубежных странах, расскажут о правилах безопасного поведения на отдыхе и о правах при получении туристических услуг.

Как сообщало ИА REGNUM, пока врачи всего мира борются с коронавирусом, разрабатывают новые вакцины, дети в США, Швейцарии, Великобритании и Японии начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

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