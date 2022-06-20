Джакарта, , 08:31 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным 30 июня 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Джоко Видодо и Владимир Путин Kremlin.ru

В этом году Индонезия председательствует в G20 и в ноябре проводит саммит на Бали. Правительство Индонезии объявило, что приглашает Россию принять участие в экономическом форуме.

Министерство иностранных дел Индонезии пока не подтвердило планы Джоко Видодо встретится с Путиным в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос вывоза зерна с Украины, а также предстоящий саммит G20 намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным глава Индонезии Джоко Видодо на встрече в Москве.

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