Джакарта, 20 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо планирует посетить Россию и встретится с президентом России Владимиром Путиным 30 июня 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

Kremlin.ru Джоко Видодо и Владимир Путин

В этом году Индонезия председательствует в G20 и в ноябре проводит саммит на Бали. Правительство Индонезии объявило, что приглашает Россию принять участие в экономическом форуме.

Министерство иностранных дел Индонезии пока не подтвердило планы Джоко Видодо встретится с Путиным в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос вывоза зерна с Украины, а также предстоящий саммит G20 намерен обсудить с президентом России Владимиром Путиным глава Индонезии Джоко Видодо на встрече в Москве.