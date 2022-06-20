Молчановский район, Томская область, , 08:31 — REGNUM В селе Молчановой Томской области правоохранители пресекли противоправные действия местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, инцидент произошёл поздно вечером 18 июня.

Пистолет Иван Шилов © ИА REGNUM

Соседи позвонили в полицию, сообщив о женских криках из дома. Прибывшие на место полицейские взломали дверь и увидели, как мужчина наносил удары ножом по телу женщины. Поскольку нападавший не останавливался, сотрудник полиции открыл огонь по ногам мужчины.

«Нападавший отпустил женщину и с ножом в руках бросился на правоохранителя. Пресекая противоправное поведение, полицейский произвел еще выстрелы», — отметили в ведомстве.

40-летнюю потерпевшего и 29-летнего задержанного доставили в больницу, однако они скончались в медучреждении от полученных повреждений.