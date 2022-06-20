Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Пользователи Steam обнаружили, что игру Alice: Madness Returns снова удалили из каталога сервиса. Об этом 20 июня сообщает портал GamesRadar.

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Администрация платформы пояснила, что «по просьбе издателя Alice: Madness Returns больше не продается в Steam», но, как отметила редакция портала, подобная формулировка является стандартной и в действительности мало о чём говорит. Геймдизайнер Американ Макги сообщил на своей странице в соцсети, что, по имеющейся у него информации, Valve, пытаясь удалить из Steam игру Akaneiro: Demon Hunters, случайно удалила и все другие игры его студии Spicy Horse.

«Кто-нибудь в @valvesoftware может помочь исправить это быстрее?» — написал Макги.

Напомним, Alice: Madness Returns убрали из Steam в 2016 году из-за проблем с DRM (система защиты от копирования), поклонники игры на протяжении пяти лет боролись за её возвращение. В итоге Alice: Madness Returns вновь появилась в онлайн-магазине Valve в феврале 2022-го.

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