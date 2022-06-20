* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:30 — REGNUM ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за нападение на сикхский храм в Кабуле, передает «8 Собх».

На веб-сайте орагнизации размещена фотография смертника, совершившего теракт, с заявлением о том, что это было сделано в ответ на оскорбление Пророкаиндийскими политиками. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщило, что его звали Абу Мухаммеду аль-Таджики.

Утром 18 июня несколько человек напали на индуистский храм в Кабуле. Атака началась с серии взрывов и продолжалась несколько часов. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили, что в результате нападения были убиты индуист и солдат талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а по меньшей мере семь индуистов получили ранения.

Местные источники, однако, говорят, что количество жертв намного выше, чем сообщается, поскольку столкновения продолжались с 6 до 11 часов утра.

Нападение на индуистский храм вызвало волну внутренней и внешней реакции.