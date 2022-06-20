Уфа, , 08:30 — REGNUM Деревья на площади 5,2 тысяч га высадили в 2022 году в Башкирии. Об этом 20 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

Посадки леса Фото: Пресс-служба АО «Святогор»

Он напомнил, что в регионе каждый год весной и осенью идет работа по восстановлению леса.

«В этом году в основном посадили сосны, ели, ясени, березы, липы, площадь немаленькая — 5,2 тыс. га. Осенью продолжим», — сообщил глава региона.

Он отметил, что больше всего деревьев было высажено в Белорецком, Баймакском, Абзелиловском, Зилаирском, Бурзянском лесничествах.

«Ответственно к восстановлению леса относятся и арендаторы — в этом году они высадили новые деревья на площади более 3,7 тысяч га. Делается это под контролем работников лесного хозяйства», — пояснил Хабиров.

Глава региона отметил, что башкирские питомники обеспечивают лесхозы и арендаторов посадочным материалом.

«В них выращивают около 50 млн саженцев в год. Нынешней весной семена лесных культур посеяли на площади более 20 га. А чтобы не зависеть от погоды, построили ещё 24 теплицы для выращивания саженцев, теперь их 56 на республику», — сообщил он.

Хабиров напомнил, что лес занимает 40% территории Башкирии.

«И мы обязаны сохранить это богатство для будущих поколений. Эту важную работу обязательно будем продолжать», — заявил глава республики.