Москва, 20 июня, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В День медицинского работника «Молодая Гвардия Единой России» поздравила более 1000 медработников в России и на Донбассе. Активисты поблагодарили за работу врачей, которые ежедневно борются за жизни людей, в том числе тех, кто пострадал из-за обстрелов украинских нацистов. Об этом журналистам сообщил руководитель Центрального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

МГЕР День медработника на Донбассе

«Сегодня не только в России, но и на Донбассе наши активисты поздравили медиков с профессиональным праздником. Всего мы поблагодарили за работу более 1000 врачей. В Мариуполе мы поздравили сотрудников больницы интенсивного лечения. Медикам привезли перевязочные материалы, капельницы, шприцы, антисептики, а также фрукты и конфеты», — рассказал Александр Амелин.

Он отметил, что активисты также поблагодарили волонтеров, которые оказывали медицинскую помощь в ДНР.

«С 30 марта на Донбассе находятся волонтеры «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты». Среди добровольцев есть врачи, которые оказывают медпомощь пострадавшим людям. Так, сегодня в Нижегородской области мы поблагодарили за работу и поздравили сотрудника областного клинического онкологического диспансера Валерия Максимычева , который оказывал медпомощь жителям Донбасса. Он больше месяца проработал в Мариуполе в медицинском центре «Единой России», — добавил Александр Амелин.

В ДНР активисты Представительства «Молодой Гвардии Единой России» посетили прифронтовой город Ясиноватая, где поздравили сотрудников Ясиноватской центральной районной больницы. «В такой непростой ситуации продолжать работать четко и слаженно, как работаете вы, это настоящий подвиг. Хоть сегодня и ваш профессиональный праздник, вы всё равно продолжаете службу на боевом посту! От лица молодежи благодарю вас за благородный труд, работу в одном из самых обстреливаемых городов Республики. Спасибо за мужество и верность профессии. Ваш труд незаменим!» — поблагодарил за работу врачей руководитель Представительства «Молодой Гвардии Единой России» в ДНР Кирилл Макаров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 30 марта на территории ДНР постоянно находится отряд добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства». 26 мая «Молодая Гвардия» и «Волонтерская Рота» открыли центр обучения волонтеров для работы на Донбассе и освобожденных территориях. Обучение проводят добровольцы, имеющие опыт оказания помощи в ЛДНР, а также специалисты в области медицины, психологии и физической подготовки. 30 мая команда волонтеров, состоящая из 30 человек, отправилась в Херсонскую область для оказания помощи местным жителям. 17 июня добровольцы «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты» приступили к работе в гуманитарном центре «Единой России» в Купянске Харьковской области.