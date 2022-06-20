Варшава, , 08:27 — REGNUM Для защиты Западной Украины Польше и странам Запада нужно задействовать систему противоракетной обороны, заявил экс-начальник УНБ Польши генерал Станислав Козей.

Пуск ракеты «Калибр» Пресс-служба Минобороны России

По его словам, Россия может одержать победу в Донбассе, продолжить операцию в направлении Одессы, чтобы отрезать Украину от Чёрного моря. По мнению генерала, у Запада есть потенциал, чтобы отбросить ВС РФ. Он уточнил, что имеет в виду более оперативное участие.

Козей предложил прикрывать военную технику, поставляемую Украине, в том числе и на её территории, заявив, что сейчас РФ ракетами большой давности уничтожает поставки.

По мнению генерала, нужно объявить, что если Россия не прекратит наносить ракетные удары рядом с границей, то будет введена противоракетная защита над Западной Украиной.