Кемерово, 20 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 20 июня, на лечении из-за коронавируса находятся 620 пациентов. Об этом сообщил оперативный центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 60 новых носителей коронавируса. За это же время 65 человек выписаны с выздоровлением.

Всего в регионе зарегистрирован 165 661 случай заражения коронавирусом, 162 598 человек выздоровели, 2443 пациента скончались.