Москва, 20 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Украина ни по каким параметрам не подходит ни для членства в Европейском сообществе, ни для статуса кандидата, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Иван Шилов ИА REGNUM Вячеслав Володин

«Итог для Украины будет печален. Центр принятия решений будет перенесен официально в Брюссель. Она окончательно потеряет свою независимость», — констатировал Володин в телеграм-канале.

Он также напомнил, что вступления в ЕС ожидают еще пять стран: Турция, Северная Македония, Черногория, Албания и Сербия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЕК опубликовала постановление по заявке Украины на вступление в ЕС. Украина должна провести ряд реформ, в том числе продолжение судебной реформы, страна также должна принять законы, препятствующие коррупции, олигархии, отмыванию денег. Кроме того, Украина также должна изменить законодательство о национальных меньшинствах.

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