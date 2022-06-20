Кабул, , 08:23 — REGNUM В провинции Панджшер сообщают о возобновлении столкновений между Фронтом национального сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновили наступление в районе долины Арзу уезда Шотул 19 июня. Атаки возобновились с земли и воздуха по нескольким направлениям после паузы в несколько часов, передает «8 Собх».

Стоит отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали наступление на позиции Фронта в долине Арзу утром, но атаки были остановлены из-за сильного дождя.

Сведений о потерях сторон пока не поступало. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронт сопротивления пока не предоставили официальных комментариев.

Также источники сообщают о столкновениях между силами Фронта сопротивления и талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в уезде Хесарак; по данным источников, в ходе столкновений были убиты трое боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).