Чебоксары, , 08:21 — REGNUM В Чебоксарах в отношении двух жителей, которых подозревают в повреждении световой инсталляции в виде буквы Z и на которых ранее составлены административные протоколы, возбуждено уголовное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по Чувашии.

Скриншот с записи камер наблюдения. Видео опубликовано в телеграм-канале главы администрации Чебоксар Дениса Спирина https://gcheb.cap.ru/

Подробнее: В Чебоксарах опять повредили инсталляцию с буквой Z

Уголовное дело по факту повреждения композиции в виде буквы Z, поставленной в центре Чебоксар в поддержку российской армии, расследуется по ч. 2 ст. 214 УК РФ («Вандализм, совершённый группой лиц, а равно по мотивам ненависти или вражды»). С подозреваемых взяты обязательства о явке.

В полиции отмечают, что помимо этого, каждому из подозреваемых придётся заплатить 30 тыс. рублей административного штрафа. Соответствующее решение принял Ленинский районный суд Чебоксар, рассмотрев административные протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов России и её граждан, поддержания мира и безопасности»).

Напомним, что 17 июня в 03:30 в дежурную часть поступило сообщение о том, что в центре Чебоксар двое молодых людей повредили световую инсталляцию в виде буквы Z. Подозреваемых задержали через несколько минут автоинспекторы: ими оказались 24-летний чебоксарец и его 22-летний друг.

Как сообщало ИА REGNUM, о происшествии первым рассказал глава администрации Чебоксар Денис Спирин, прикрепив к посту видео: на нём запечатлено, как двое парней поочерёдно наносят удары по инсталляции в виде буквы Z, пробив дыры в композиции.

Читайте ранее в этом сюжете: На двух чебоксарцев завели дело за повреждение композиции с буквой Z