Грозный, , 08:21 — REGNUM В поселке Метелкино Луганской Народной Республики практически завершен окончательный этап зачистки населенного пункта от неонацистов и военных ВСУ. В операции по освобождению поселка участвуют бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно с народной милицией ЛНР. Об этом 20 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Government.ru

По его словам, многие члены бандформирований сдаются в плен, остальные уничтожаются на месте. Поселок, как отметил Кадыров, имеет важное стратегическое значение. Противник намеревался использовать его для того, чтобы прорваться в город Северодонецк.

«Подразделения спецназа «Ахмат» совместно со вторым корпусом народной милиции ЛНР завершают финальный этап зачистки поселка Метелкино от неприятеля. Большинство украинских военных добровольно сложили оружие, а те, которые пытаются оказать сопротивление, уничтожаются на месте. Этот посёлок имел важное стратегическое значение для ВСУ, так как отсюда украинские нацисты имели возможность прорваться в Северодонецк и отвлечь силы российских войск от завода «Азот», — написал Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтатке».

По словам руководителя Чечни, поселок Метелкино в настоящее время очищен от мин и различного рода ловушек — «секретов».