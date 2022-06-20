Грозный, 20 июня 2022, 08:21 — REGNUM В поселке Метелкино Луганской Народной Республики практически завершен окончательный этап зачистки населенного пункта от неонацистов и военных ВСУ. В операции по освобождению поселка участвуют бойцы спецподразделения «Ахмат» совместно с народной милицией ЛНР. Об этом 20 июня сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
По его словам, многие члены бандформирований сдаются в плен, остальные уничтожаются на месте. Поселок, как отметил Кадыров, имеет важное стратегическое значение. Противник намеревался использовать его для того, чтобы прорваться в город Северодонецк.
По словам руководителя Чечни, поселок Метелкино в настоящее время очищен от мин и различного рода ловушек — «секретов».