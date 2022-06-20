Брянск, 20 июня 2022, 08:19 — REGNUM В результате обстрела украинскими боевиками населенного пункта Суземки в Брянской области пострадал сотрудник местной РЭС, сообщил 20 июня глава региона Александр Богомаз.
Отмечается, что сотрудник получил осколочное ранение мягких тканей, не опасное для жизни.
Он уточнил, что в результате обстрела повреждены один частный дом и остекление двух трехэтажных многоквартирных домов.
Как сообщало ИА REGNUM, обстрел поселка Суземка украинские неонацисты начали в 04:11 мск и вели в течение получаса. Основные удары пришлись на РЭС, автозаправочную станцию, также был повреждён частный жилой дом на улице Кольцевой.