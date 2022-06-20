Брянск, 20 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими боевиками населенного пункта Суземки в Брянской области пострадал сотрудник местной РЭС, сообщил 20 июня глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Отмечается, что сотрудник получил осколочное ранение мягких тканей, не опасное для жизни.

«Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не требуется», — написал Богомаз на странице во «ВКонтакте».

Он уточнил, что в результате обстрела повреждены один частный дом и остекление двух трехэтажных многоквартирных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрел поселка Суземка украинские неонацисты начали в 04:11 мск и вели в течение получаса. Основные удары пришлись на РЭС, автозаправочную станцию, также был повреждён частный жилой дом на улице Кольцевой.