Орск, Оренбургская область, , 08:19 — REGNUM В городе Орске Оренбургский области подрядчик привлечён к административной ответственности за ненадлежащее содержание улично-дорожной сети зимой, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

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Причиной для возбуждения административного дела стали скользкие дороги и тротуары на территории Ленинского района муниципалитета. Из-за плохой уборки образовался уплотненный и рыхлый слой снега.

По результатам рассмотрения материала прокуратуры юридическое лицо привлечено к административной ответственности. Подрядчик оштрафован на 50 тыс. рублей.