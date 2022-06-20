* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:18 — REGNUM Источники в Панджшере сообщают о массированной атаке талибов в долине Арзу в Панджшере.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продвигаются из долины в горы, передает «8 Собх». Вертолеты талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) патрулируют район, и оказывают боевикам поддержку с воздуха.

В случае боев в долине Арзу первыми жертвами станут пленные талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), недавно захваченные силами Фронта сопротивления в результате падения вертолета группировки.

Ранее Фронт сопротивления заявил, что его силы сбили вертолет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в долине Арзу и захватили находившихся на борту.

Стоит отметить, что Фронт сопротивления 18 июня опубликовал информационный бюллетень с призывом к обмену пленными, однако талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не ответили.