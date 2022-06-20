Вашингтон, , 08:46 — REGNUM Российские хакеры «гипотетически» могут вмешаться в выборы, которые осенью пройдут в США. Об этом пять действующих и бывших американских чиновников рассказали телеканалу CNN.

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Чиновники считают, что Россия способна организовать несложную кибератаку, которая усилит недоверие избирателей к электоральной системе. Это сделает противоречия в американском обществе глубже. Таким образом Россия «отомстит» Западу за действия, связанные с конфликтом на Украине.

«Пять нынешних и бывших американских чиновников, которые говорили с CNN, подчёркивали, что такой сценарий остается гипотетическим», — говорится в сообщении.

Бывший директор по законодательным вопросам в Совете национальной безопасности Николь Тисдейл отметила, что небольшой инцидент может породить «мании и хаос». У людей возникнет ощущение, что выборы совершенно не защищены.

По мнению экспертов, хакеры могут атаковать одну из местных систем регистрации избирателей, при этом они постараются сделать атаку заметной. После этого в социальных сетях разгорятся дискуссии о недостатках электоральной системы.

Осенью в США пройдут выборы в палату представителей и часть сената. В нескольких штатах выберут губернаторов.

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