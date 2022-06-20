Уфа, 20 июня, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Движение для всех видов транспорта на трассе Магнитогорск — Ира в Башкирии намерены временно закрыть. Об этом 20 июня сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Reinhard Jahn Карьер

Сообщается, что в Баймакском районе с 10:00 до 12:00 часов закроют движение транспорта на участке c 87 по 89 км в связи с проведением взрывных работ на карьере Худолазского месторождения известняков.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать осторожность на дорогах во время движения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии из-за непогоды закрывали движение транспорта на участке автодороги.