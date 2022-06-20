Тегеран, 20 июня, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Президенты Казахстана и Ирана Касым-Жомарт Токаев и Ибрахим Раиси заключили ряд меморандумов о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба главы казахстанского государства.

Сотрудничество

По данным пресс-службы, стороны подписали меморандум о сотрудничестве Института внешнеполитических исследований при МИД Казахстана с Институтом международных и политических исследований при МИД Ирана. Договорились и о взаимодействии на уровне министерств культуры республик.

Также сотрудничать и обмениваться опытом будут казахстанское министерство торговли и интеграции и иранское министерство промышленности, рудников и торговли. Оба государства заключили меморандум о наращивании торговых отношений.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в сельском хозяйстве, при транзите, в области телевещания, а также меморандум о взаимодействии национальных железнодорожных компаний.

Напомним, Токаев 19 июня прибыл в Тегеран с официальным визитом.