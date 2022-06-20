Якутск, , 08:13 — REGNUM В Якутии предприняли ряд шагов по сохранению народного эпоса и национального наследия. Соответствующий указ подписал 20 июня глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Якутский национальный праздник «Ысыах». Момент благословения праздника © ЯСИА

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В документе в том числе прописана выплата стипендий в 30 тыс. рублей ежемесячно запевалам национального танца осуохай, мастерам кузнечного дела и исполнителям якутского героического эпоса олонхосутам. Всего выплаты будет получать 21 человек.

Помимо этого, в Якутии создадут систему центров народного творчества, которые в Якутии называются дома Олонхо. Они являются центрами культуры в республики и хранят национальные традиции. Об этих решениях глава региона рассказал на открытии главного для якутян праздника Ысыах.

«Пришло время еще больше укрепить ту базу, на которой будет дальше развиваться великое культурное наследие народа и творчество его хранителей. Система Домов Олонхо станет опорной структурой для продвижения культурного кода Якутии в мировой Арктике, усиливая притяжение арктических сообществ ко всей России. Это станет вкладом Якутии в Год культурного наследия народов России, объявленный Президентом страны Владимиром Путиным», — подчеркнул Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, главный праздник года для якутян — Ысыах — в Якутске в этом году пройдёт масштабно. Запланированы 125 мероприятий и 25 конкурсных программ.