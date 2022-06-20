Якутск, 20 июня 2022, 08:13 — REGNUM В Якутии предприняли ряд шагов по сохранению народного эпоса и национального наследия. Соответствующий указ подписал 20 июня глава республики Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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В документе в том числе прописана выплата стипендий в 30 тыс. рублей ежемесячно запевалам национального танца осуохай, мастерам кузнечного дела и исполнителям якутского героического эпоса олонхосутам. Всего выплаты будет получать 21 человек.
Помимо этого, в Якутии создадут систему центров народного творчества, которые в Якутии называются дома Олонхо. Они являются центрами культуры в республики и хранят национальные традиции. Об этих решениях глава региона рассказал на открытии главного для якутян праздника Ысыах.
Как сообщало ИА REGNUM, главный праздник года для якутян — Ысыах — в Якутске в этом году пройдёт масштабно. Запланированы 125 мероприятий и 25 конкурсных программ.