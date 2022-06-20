Санкт-Петербург, , 08:13 — REGNUM Посол Индонезии в России Жозе Тавареш посетил международный экономический форум в Санкт-Петербурге (ПМЭФ), сообщает посольство Индонезии в Москве.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в РФ и Республике Белоруссия Жозе Тавареш kemlu.go.id

«На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) мы имели возможность рассказать о приоритетах G20 под председательством Индонезии и получили положительные отзывы и поддержку от участников», — отметил Жозе Тавареш.

Приоритетами G20 в Индонезии является глобальная архитектура здравоохранения, цифровая трансформация и переход к устойчивой энергетике.

По словам посла, председательство Индонезии в G20 должно быть поддержано всеми странами, потому что успех мероприятия отвечает интересам не только стран-членов G20, но и всех стран мира.

Напомним, в 2022 году саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет в Индонезии на острове Бали. Тема председательства Индонезии в G20 — «Восстановление вместе, восстановление сильнее».