Челябинск, 20 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Челябинске полицейские поймали подозреваемого в кражах интернет-кабеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Rg213.ru Кабель

Противоправные деяния совершали в Металлургическом районе. В полицию обратился один из провайдеров с заявлением о хищении кабеля на сумму более 25 тыс. рублей.

Под подозрение попал неработающий местный житель 1992 года рождения, ранее уже судимый. Ему вменили восемь случаев краж. Общий размер ущерба составил почти 120 тыс. рублей. Похищенное гражданин сбыл в пункты приёма металлолома.