Сеул, 20 июня, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3538 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

Из них 96 заболевших прибыли в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что нынешний показатель является самым низким за последние пять месяцев. Эксперты указывают, что общая заболеваемость COVID-19 в республике продолжает снижаться.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 18 280 090. Также за минувшие сутки в стране скончались еще десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 24 451 человек. Уровень смертности составил 0,13%.