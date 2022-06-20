Москва, , 08:11 — REGNUM Поводом для начала военных действий является организованная властями Литвы транспортная блокада Калининграда, так как они этим нарушили право России на доступ к своей территории. Такое мнение 20 июня высказал бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко в своей колонке для издания «Украина. ру».

Последствия войны

«Это решение является самоубийственным, так как это готовый casus belli (повод для объявления войны. — ред.). Международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права, как агрессию», — напсиал в своём материале Ищенко.

При этом бывший украинский дипломат уточнил, что у союзников Литвы есть возможность проигнорировать эту юридическую норму из-за того, что у России остаётся морской доступ к Калининграду. Однако такая позиция, как пояснил Ищенко, является несостоятельной, потому что, согласно международному праву, сухопутный доступ также должен быть сохранён.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев заявил, что, по его мнению, если у России будут хоть малейшие сомнения на тему того, что Калининград будет захвачен странами НАТО, то наша страна применит ядерное оружие.