Калининград, , 08:11 — REGNUM Решение Литвы заблокировать железнодорожный транзит подсанкционных товаров в Калининградскую область является самоубийственным, так как это готовый casus belli, считает бывший украинский дипломат Ростислав Ищенко. В колонке на сайте »Украина. ру» он также подчеркнул, что международное право однозначно гарантирует любому государству доступ к своему эксклаву, трактуя любое препятствование осуществлению этого права, как агрессию.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Ищенко, чтобы не допустить растягивания российских сил, исчерпания ресурсной базы и надрыва возможностей Москвы по проведению активной внешней политики, у России останется только ядерный аргумент для парирования вновь возникших угроз.

Как сообщало ИА REGNUM, после того, как литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС, вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил, что начиная блокаду Калининграда, Литва нарушает целый ряд международно-правовых актов, затрагивающих и обязательства ЕС.

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