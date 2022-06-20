Вашингтон, 20 июня, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Энтони Старр, исполняющий в сериале «Пацаны» роль «супергероя» Хоумлендера, необычно отметил День отца в США. Шуточную публикацию актёр разместил 19 июня на своей странице в соцсети.

Цитата из т/с «Пацаны». реж Филип Сгриккиа, Дэниэл Аттиас и др. 2019-2021. США Энтони Старр в роли Хоумлендера

«С днем ​​отца. По крайней мере, в Америке… Отцовская забота — это прекрасно. Просто продолжайте пробовать, папы, — написал Старр, — о, и возьми двух (детей — ИА REGNUM) на случай, если ты облажаешься с первым». Актёр сопроводил пост фотоколлажем на котором Хоумлендер треплет по плечу Брайтбёрна — инопланетного ребёнка-суперзлодея из фильма »Гори, гори ясно» режиссёра Дэвида Яровески.

Напомним, третий сезон «Пацанов» онлайн-кинотеатр Amazon Prime начал показывать 3 июня 2022 года, шестую серию продолжения потоковый сервис опубликует на своём сайте 24 июня 2022-го. Мировая премьера картины «Гори, гори ясно», в качестве продюсера которой выступил Джеймс Ганн, состоялась 9 мая 2019 года, главную роль в фильме исполнил молодой актёр Джексон А. Данн.