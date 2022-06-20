Москва, , 08:10 — REGNUM Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 23-го на 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 20 июня сообщается на сайте организации.

Карен Хачанов (сс) Thesupermat

Даниил Медведев, проигравший в финале турнира в Галле, сохранил первое место в мировом рейтинге. Андрей Рублёв остался на восьмой строчке. Аслан Карацев опустился на пять позиций и теперь занимает 43-е место.

Рейтинг АТР от 20 июня:

Даниил Медведев (Россия) — 8 160 очков; Александр Зверев (Германия) — 7 030; Новак Джокович (Сербия) — 6 770; Рафаэль Надаль (Испания) — 6 525; Каспер Рууд (Норвегия) — 5 050; Стефанос Циципас (Греция) — 4 945; Карлос Алькарас (Испания) — 4 893; Андрей Рублёв (Россия) — 3 870; Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 760; Хуберт Хуркач (Польша) — 3 738.

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