Хачанов поднялся на 22-е место в рейтинге ATP
Москва, 20 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 23-го на 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 20 июня сообщается на сайте организации.
Даниил Медведев, проигравший в финале турнира в Галле, сохранил первое место в мировом рейтинге. Андрей Рублёв остался на восьмой строчке. Аслан Карацев опустился на пять позиций и теперь занимает 43-е место.
Рейтинг АТР от 20 июня:
Даниил Медведев (Россия) — 8 160 очков;
Александр Зверев (Германия) — 7 030;
Новак Джокович (Сербия) — 6 770;
Рафаэль Надаль (Испания) — 6 525;
Каспер Рууд (Норвегия) — 5 050;
Стефанос Циципас (Греция) — 4 945;
Карлос Алькарас (Испания) — 4 893;
Андрей Рублёв (Россия) — 3 870;
Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 760;
Хуберт Хуркач (Польша) — 3 738.