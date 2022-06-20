Москва, 20 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 23-го на 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 20 июня сообщается на сайте организации.

(сс) Thesupermat Карен Хачанов

Даниил Медведев, проигравший в финале турнира в Галле, сохранил первое место в мировом рейтинге. Андрей Рублёв остался на восьмой строчке. Аслан Карацев опустился на пять позиций и теперь занимает 43-е место.

Рейтинг АТР от 20 июня: