Москва, 20 июня, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Российский теннисист Карен Хачанов поднялся с 23-го на 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 20 июня сообщается на сайте организации.

(сс) Thesupermat
Карен Хачанов

Даниил Медведев, проигравший в финале турнира в Галле, сохранил первое место в мировом рейтинге. Андрей Рублёв остался на восьмой строчке. Аслан Карацев опустился на пять позиций и теперь занимает 43-е место.

Рейтинг АТР от 20 июня:

  1. Даниил Медведев (Россия) — 8 160 очков;

  2. Александр Зверев (Германия) — 7 030;

  3. Новак Джокович (Сербия) — 6 770;

  4. Рафаэль Надаль (Испания) — 6 525;

  5. Каспер Рууд (Норвегия) — 5 050;

  6. Стефанос Циципас (Греция) — 4 945;

  7. Карлос Алькарас (Испания) — 4 893;

  8. Андрей Рублёв (Россия) — 3 870;

  9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3 760;

  10. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 738.