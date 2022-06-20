Брянск, 20 июня 2022, 08:09 — REGNUM При обстреле со стороны Украины посёлка Суземка в Брянской области пострадал работник РЭС. Об этом 20 июня сообщил губернатор Александр Богомаз.

Обстрел
Обстрел
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он рассказал, что при обстреле со стороны украинских формирований пострадал работник РЭС, получивший лёгкое ранение мягких тканей.

«Госпитализация не требуется», — пояснил губернатор.

Богомаз рассказал, что в результате обстрела в населённом пункте повреждён частный дом, а также выбиты стёкла в двух многоквартирных домах.