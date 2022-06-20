Брянск, 20 июня 2022, 08:09 — REGNUM При обстреле со стороны Украины посёлка Суземка в Брянской области пострадал работник РЭС. Об этом 20 июня сообщил губернатор Александр Богомаз.
Он рассказал, что при обстреле со стороны украинских формирований пострадал работник РЭС, получивший лёгкое ранение мягких тканей.
«Госпитализация не требуется», — пояснил губернатор.
Богомаз рассказал, что в результате обстрела в населённом пункте повреждён частный дом, а также выбиты стёкла в двух многоквартирных домах.