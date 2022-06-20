Брянск, 20 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. При обстреле со стороны Украины посёлка Суземка в Брянской области пострадал работник РЭС. Об этом 20 июня сообщил губернатор Александр Богомаз.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Обстрел

Он рассказал, что при обстреле со стороны украинских формирований пострадал работник РЭС, получивший лёгкое ранение мягких тканей.

«Госпитализация не требуется», — пояснил губернатор.

Богомаз рассказал, что в результате обстрела в населённом пункте повреждён частный дом, а также выбиты стёкла в двух многоквартирных домах.