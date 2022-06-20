Улан-Удэ, , 08:07 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Авария произошла днём 18 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП Pravovoyicentr.ru

Мужчина 1975 года рождения управлял автомобилем Mitsubishi Airtrek. В Железнодорожном районе города он не справился с управлением и съехал с дороги, после чего машина опрокинулась.

«В результате ДТП водитель получил травмы различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение, где позже скончался», — отметили в ведомстве.