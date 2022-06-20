Москва, 20 июня, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Рубль завершил торги 17 июня небольшим повышением к доллару и евро. Против британца рубль потерял более 4%, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Пара доллар/рубль снизилась на 0,16%, до 56,41 руб., евро/рубль — на 0,25%, до 58,86 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 4,08%, до 75,87 руб.

В последний торговый день волатильность на рынке была невысокой. Локальный валютный рынок продолжает игнорировать внешние факторы и снижение нефтяных котировок.

Рубль получал поддержку от выступления президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Президент заявил, что однополярному миру пришел конец.

Прогнозы Запада относительно российской экономики не оправдались. Экономика выдержала санкции и продолжит рост. Обещал не допустить раскручивания инфляции.

Сегодня, 20 июня, на торгах в Азии баррель Brent стоит 112,78. Цена восстанавливается после пятничного падения на 4,91%. Падение было вызвано перед длинными выходными в США заявлениями главы ФРС США Джерома Пауэлла и министра энергетики Дженнифер Грэнхолм.

Пауэлл обещал снизить инфляцию. Грэнхолм умоляла всех производителей нефти и газа, включая ОПЕК, увеличить добычу, чтобы сбить цены на энергоресурсы.

Рубль сейчас находится в выгодной позиции, поскольку спрос на импорт низкий, а избыточное предложение валюты приводит к укреплению нацвалюты. Минфин оценивает избыточное предложение валюты на рынке в $130 млрд.

На этой неделе рубль получит серьезную поддержку от налогового периода. Экспортёры могут увеличить предложение валюты, чтобы конвертировать ее в рубли для налоговых платежей.

Поддержкой по-прежнему выступает уровень 55,50 руб. В период налогового периода возможно падение курса доллара до 53 рублей. Власти прекрасно понимают, что из-за сильного рубля экспортеры бюджет лишается части доходов, но сделать пока ничего не могут.

Также не забываем про выплаты дивидендов за 2021 год. В этом году дивиденды должны быть рекордно большими. Так как желающих покупать валюту мало, компании начнут накапливать рублевую ликвидность заблаговременно.

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