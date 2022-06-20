Пермь, , 08:04 — REGNUM В Перми местный житель задолжал своему несовершеннолетнему сыну свыше 900 тыс. рублей. После привлечения к административной ответственности мужчина погасил практически весь долг, сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным ведомства, мужчина скрывался от судебных приставов, платить алименты не торопился. Имущество в собственности у должника отсутствует. Работать пермяк не собирался.

В ходе рейда местонахождение мужчины было установлено. Организовали принудительный привод к приставам и составили административный протокол. Суд, рассмотрев дело, назначил пермяку обязательные работы.

После этого мужчина начал активно сотрудничать с судебным приставом и в течение месяца полностью погасил немалую сумму долга. Пермяк пояснил, он не хочет последствий в виде уголовного дела и судимости. Горожанин обещал не допускать просрочек по алиментным платежам.