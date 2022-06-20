Новосибирск, , 08:03 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил поддержать Беловодский район Луганской Народной Республики в усилении ветеринарной службы. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

ЛНР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Беловодский район — сельскохозяйственный, там большое поголовье скота на крупных предприятиях, много птицы и животных в личных подсобных хозяйствах. Поэтому вопрос ветеринарной безопасности стоит остро, — заявил Травников. — Договорились об усилении ветеринарной службы Беловодского района. Просьба, в составе команды, которая работает в республике, направить специалистов и от ветеринарной службы, помочь на первых порах ветеринарными препаратами и материалами».

По словам министра сельского хозяйства региона Евгения Лещенко, сегодня, 20 июня, в Беловодский район ЛНР уже отправляются новосибирские специалисты, в том числе ветеринарной службы.

Ранее губернатор Новосибирской области подписал соглашение с главой ЛНР Леонидом Пасечником.