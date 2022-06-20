Горно-Алтайск, , 08:01 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 669 человек. 621 из них скончались непосредственно от COVID-19.

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 34 583 (+2 за сутки). Выздоровели к настоящему времени 33 824 пациента (+1).